Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на оружейных складах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление прокураторы Болгарии о причастности россиян к взрывам на оружейных складах.

«Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идёт», — отметил он.

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Также он удивился, что дело 2011 года внезапно приобрело свое актуальность на фоне обвинений со стороны Чехии. Ранее Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Накануне в прокуратуре Болгарии заявили, что подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны. По данным ведомства, взрывы происходили в период с 2011 по 2020 год. На заводах хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ВзрывыБолгарияСергей Лавров
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