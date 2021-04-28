Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на оружейных складах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление прокураторы Болгарии о причастности россиян к взрывам на оружейных складах.
«Хорошо ещё, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идёт», — отметил он.
Также он удивился, что дело 2011 года внезапно приобрело свое актуальность на фоне обвинений со стороны Чехии. Ранее Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Накануне в прокуратуре Болгарии заявили, что подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны. По данным ведомства, взрывы происходили в период с 2011 по 2020 год. На заводах хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.
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