В нем подчеркивается, что, согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие ее страны обязуются «не предпринимать никаких преднамеренных шагов, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб объекту всемирного наследия».



Заявку на включение Одессы в список украинские власти подали в октябре 2022 года. Решение по ней было принято в ускоренном порядке на фоне продолжающейся военной операции, которую российские власти проводят на Украине.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее заявил, что итоги спецоперации не будут результативными для России, если побережье останется под контролем Украины. Он считает, что вхождение Одессы и Николаева в состав РФ необходимо для безопасности Донбасса.







