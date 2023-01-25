Одессу включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба международной организации.
В сообщении отмечается, что это решение признает «выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его».
В нем подчеркивается, что, согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие ее страны обязуются «не предпринимать никаких преднамеренных шагов, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб объекту всемирного наследия».
Заявку на включение Одессы в список украинские власти подали в октябре 2022 года. Решение по ней было принято в ускоренном порядке на фоне продолжающейся военной операции, которую российские власти проводят на Украине.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее заявил, что итоги спецоперации не будут результативными для России, если побережье останется под контролем Украины. Он считает, что вхождение Одессы и Николаева в состав РФ необходимо для безопасности Донбасса.
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