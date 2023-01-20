СМИ: В Одессе и Харьковской области прогремели взрывы

Отмечается, что, по предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) «работает по дронам». При этом карта воздушной тревоги на Украине показывает, что она объявлена на всей территории Украины.

Ранее, 19 января, воздушная тревога также была объявлена на всей территории Украины, сообщает RT. Отмечается, что взрывы были слышны утром в Николаеве.

