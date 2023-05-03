Одесские власти попросили кабмин Украины конфисковать здания российского консульства

Отмечается, что консульство расположено в Приморском районе Одессы. В настоящее время оно не действует из-за разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом.

Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, упрощающий процесс демонтажа связанных с Российской империей и СССР памятников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

