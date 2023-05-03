Одесские власти попросили кабмин Украины конфисковать здания российского консульства
3 мая 202318:18
Горсовет Одессы потребовал от украинского кабмина конфисковать здания консульства России, находящиеся в городе. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что консульство расположено в Приморском районе Одессы. В настоящее время оно не действует из-за разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом.
Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, упрощающий процесс демонтажа связанных с Российской империей и СССР памятников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru