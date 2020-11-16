Очередные 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван

Два самолета Ан-124 «Руслан» и 18 самолетов Ил-76 российской военно-транспортной авиации доставили в Ереван миротворцев и бронетехнику. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министры иностранных дел России и Армении обсудили развертывание миротворцев в Карабахе

Военные и техника будут участвовать в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Также в военном ведомстве сообщили, что в течение суток самолеты ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, передает RT.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что число жертв карабахского конфликта, в том числе среди мирного населения, превысило четыре тысячи человек, ранения получили более восьми тысяч человек, а десятки тысяч стали беженцами. Путин объявил о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:Нагорный КарабахМиротворцы
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