Очередные 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван

Военные и техника будут участвовать в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Также в военном ведомстве сообщили, что в течение суток самолеты ВКС России доставили в Армению 58 единиц техники: бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, передает RT.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что число жертв карабахского конфликта, в том числе среди мирного населения, превысило четыре тысячи человек, ранения получили более восьми тысяч человек, а десятки тысяч стали беженцами. Путин объявил о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев.



