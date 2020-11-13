Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе

По его словам, ранения получили более восьми тысяч человек, а десятки тысяч стали беженцами.

В связи с этим глава государства объявил о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев. В его работе будут участвовать представители МЧС, Минобороны, МИД и погранслужбы ФСБ.

Кроме того, МЧС направит в Карабах аэромобильный госпиталь для оказания медицинской помощи. Ведомство также направит в регион группировку из 150 спасателей и 17 единиц техники.

