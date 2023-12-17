Очередной украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Третий водитель-дальнобойщик из Украины скончался в очереди на границе с Польшей, сообщает ICTV.

Польские дальнобойщики перегородили дорогу на Украину

Мужчине стало плохо в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши.

Ранее поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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