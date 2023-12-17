Очередной украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
17 декабря 202301:49
Третий водитель-дальнобойщик из Украины скончался в очереди на границе с Польшей, сообщает ICTV.
Мужчине стало плохо в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши.
Ранее поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru