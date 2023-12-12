Польские дальнобойщики перегородили дорогу на Украину
12 декабря 202301:01
В Польше протестующие дальнобойщики перегородили большегрузом дорогу в сторону Украины, сообщает «РЕН ТВ».
Это случилось возле контрольно-пропускного пункта Дорогуск — Ягодин. Ранее этот КПП разблокировали по требованию местной власти. Украинские водители говорят, что их не пропускают якобы из-за поломанной фуры, которая перегородила путь.
Возле грузовика стояли сотрудники полиции, но они ничего не предпринимали.
Ранее поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru