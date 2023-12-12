Польские дальнобойщики перегородили дорогу на Украину

Это случилось возле контрольно-пропускного пункта Дорогуск — Ягодин. Ранее этот КПП разблокировали по требованию местной власти. Украинские водители говорят, что их не пропускают якобы из-за поломанной фуры, которая перегородила путь.

Возле грузовика стояли сотрудники полиции, но они ничего не предпринимали.

Ранее поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

