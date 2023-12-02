Поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной

В соцсетях украинские дальнобойщики жалуются, что могут заехать в Польшу через пункт «Корчова — Краковец», но не могут выехать. У тех, кто находится в очереди на границе, заканчиваются топливо и продукты. Польские перевозчики продолжают требовать, чтобы украинцам отменили льготный проезд.



Тем временем из-за протестов дальнобойщиков на польской границе экспорт Украины на этом направлении сократился на 40%, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко.

Ранее стало известно, что пограничная служба Украины не выпустила за границу экс-президента страны Петра Порошенко, напоминает «Радиоточка НСН».

