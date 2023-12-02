Поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной
Поляки заблокировали еще один КПП на границе с Украиной несмотря на то, что вчера были согласованы условия частичной разблокировки.
В соцсетях украинские дальнобойщики жалуются, что могут заехать в Польшу через пункт «Корчова — Краковец», но не могут выехать. У тех, кто находится в очереди на границе, заканчиваются топливо и продукты. Польские перевозчики продолжают требовать, чтобы украинцам отменили льготный проезд.
Тем временем из-за протестов дальнобойщиков на польской границе экспорт Украины на этом направлении сократился на 40%, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко.
Ранее стало известно, что пограничная служба Украины не выпустила за границу экс-президента страны Петра Порошенко, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru