Песков: Верить украинским СМИ нельзя

Верить украинским СМИ нельзя. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лавров считает, что РФ снова могут «надуть» на переговорах по Украине

Так он прокомментировал сообщения СМИ Украины о том, что лидер США Дональд Трамп якобы разрешил ВСУ наносить удары вглубь России.

Песков отметил, что Вашингтон не мог бы прикладывать такие усилия по урегулированию, будучи вовлечённым в конфликт.

«Мы знаем, что переговорная команда США прекрасно это понимает, отдаёт себе отчёт в этом. Мы из этого и исходим», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что публикация в «Киевской правде» о якобы разрешении Трампа, вряд ли «отражает действительность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИУкраинаСШАДмитрий Песков

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