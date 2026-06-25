Песков: Верить украинским СМИ нельзя
Верить украинским СМИ нельзя. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал сообщения СМИ Украины о том, что лидер США Дональд Трамп якобы разрешил ВСУ наносить удары вглубь России.
Песков отметил, что Вашингтон не мог бы прикладывать такие усилия по урегулированию, будучи вовлечённым в конфликт.
«Мы знаем, что переговорная команда США прекрасно это понимает, отдаёт себе отчёт в этом. Мы из этого и исходим», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что публикация в «Киевской правде» о якобы разрешении Трампа, вряд ли «отражает действительность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Тревожный сигнал: Биохимик объяснила связь ожирения с сахарным диабетом
- В Минюсте заявили о несоразмерности наказаний в уголовном кодексе
- Израиль и США увязли: Почему России выгодна эскалация на Ближнем Востоке
- Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге
- Профессор Продеус запретил считать лишний вес бодипозитивом
- Гаджеты обвинили в росте случаев детского ожирения
- Рисков больше: Кому подойдет аренда жилья с последующим выкупом
- Рубио: На саммите США и России на Аляске не было соглашений
- «Сотни каждый год»: Сколько россиян становятся инвалидами из-за неправильного питания
- Минцифры назвало удаление приложений VK из App Store «политическим решением»