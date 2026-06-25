Песков: Верить украинским СМИ нельзя

Так он прокомментировал сообщения СМИ Украины о том, что лидер США Дональд Трамп якобы разрешил ВСУ наносить удары вглубь России.

Песков отметил, что Вашингтон не мог бы прикладывать такие усилия по урегулированию, будучи вовлечённым в конфликт.

«Мы знаем, что переговорная команда США прекрасно это понимает, отдаёт себе отчёт в этом. Мы из этого и исходим», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что публикация в «Киевской правде» о якобы разрешении Трампа, вряд ли «отражает действительность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».