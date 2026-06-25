Минцифры назвало удаление приложений VK из App Store «политическим решением»

Удаление приложений VK Музыка, Мессенджер и Видео, «Одноклассники» и «Дзен» из App Store - это политически мотивированное решение. Как пишет RT, об этом заявили в Минцифры РФ.

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В ведомстве указали, что от компании Apple аргументированная позиция о наличии санкционных требований не поступала, каких-либо оснований для блокировки приложений нет.

Также отмечается, что американский IT-гигант «полностью игнорирует социально значимые функции удалённых из AppStore приложений».

«Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским гражданам лучше переходить на Android и отечественные системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:МинцифрыБлокировкаМобильное ПриложениеApple

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