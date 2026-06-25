Минцифры назвало удаление приложений VK из App Store «политическим решением»
Удаление приложений VK Музыка, Мессенджер и Видео, «Одноклассники» и «Дзен» из App Store - это политически мотивированное решение. Как пишет RT, об этом заявили в Минцифры РФ.
В ведомстве указали, что от компании Apple аргументированная позиция о наличии санкционных требований не поступала, каких-либо оснований для блокировки приложений нет.
Также отмечается, что американский IT-гигант «полностью игнорирует социально значимые функции удалённых из AppStore приложений».
«Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским гражданам лучше переходить на Android и отечественные системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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