Очередной памятник Назарбаеву демонтировали в Казахстане

Зал не обновляли с 2014 года. В музее заявили, что в нем планируется отразить важные события нынешнего исторического периода. Памятник Назарбаеву отправят на хранение в Фонд музея.

В середине января в Астане на территории Национального университета обороны снесли другой памятник Назарбаеву. В Минобороны объяснили демонтаж переименованием учебного заведения. Ранее университет носил имя Назарбаева. Памятник пообещали переместить в Музей Вооруженных сил.

