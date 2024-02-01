Очередной памятник Назарбаеву демонтировали в Казахстане

Памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву демонтировали из главного холла Национального музея республики. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу музея. Там объяснили снос обновлением экспозиции зала «Независимый Казахстан».

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Зал не обновляли с 2014 года. В музее заявили, что в нем планируется отразить важные события нынешнего исторического периода. Памятник Назарбаеву отправят на хранение в Фонд музея.

В середине января в Астане на территории Национального университета обороны снесли другой памятник Назарбаеву. В Минобороны объяснили демонтаж переименованием учебного заведения. Ранее университет носил имя Назарбаева. Памятник пообещали переместить в Музей Вооруженных сил.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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