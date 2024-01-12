В Астане снесли памятник Назарбаеву
12 января 202416:56
В Астане на территории Национального университета обороны снесли памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает Vlast.kz со ссылкой на оборонное ведомство республики.
В Минобороны объяснили демонтаж памятника переименованием учебного заведения. Ранее университет носил имя Назарбаева.
Уточняется, что памятник первого президента республики принято переместить в здании Государственного военно-исторического музея ВС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru