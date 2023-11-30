Назарбаев впервые признал, что у него есть вторая жена и два сына

В книге 83-летний Назарбаев рассказал об отношениях с Асель Исабаевой. В 2005 году она родила экс-президенту сына Таумана, в 2008-м — второго сына Байкена. Политик поделился, что впервые увидел Исабаеву во время визита в город Талдыкорган. Девушка принимала участие во встрече главы государства у трапа самолета. Политик запомнил Исабаеву, позже он увидел в газете публикацию о девушке, завоевавшей Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан», и отыскал ее.

«Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал», — написал Назарбаев в мемуарах.

Политик заключил брак с Асель Исабаевой «по мусульманскому обычаю».

Официально Назарбаев был с 1962 года женат на главе международного детского благотворительного фонда «Бөбек» Саре Назарбаевой, у пары три дочери Дарига, Динара и Алия. После рождения первого сына экс-президент рассказал супруге о второй жене, Сара «проявила благородство», отмечает телеканал «360».

По данным портала Respublika, на момент рождения сына Назарбаеву было 65 лет, Исибаевой — 25 лет.

