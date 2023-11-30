Назарбаев впервые признал, что у него есть вторая жена и два сына
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые признался в наличии второй жены и двоих сыновей. Об этом политик написал в своих мемуарах «Моя жизнь», передает Orda.kz.
В книге 83-летний Назарбаев рассказал об отношениях с Асель Исабаевой. В 2005 году она родила экс-президенту сына Таумана, в 2008-м — второго сына Байкена. Политик поделился, что впервые увидел Исабаеву во время визита в город Талдыкорган. Девушка принимала участие во встрече главы государства у трапа самолета. Политик запомнил Исабаеву, позже он увидел в газете публикацию о девушке, завоевавшей Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан», и отыскал ее.
«Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал», — написал Назарбаев в мемуарах.
Политик заключил брак с Асель Исабаевой «по мусульманскому обычаю».
Официально Назарбаев был с 1962 года женат на главе международного детского благотворительного фонда «Бөбек» Саре Назарбаевой, у пары три дочери Дарига, Динара и Алия. После рождения первого сына экс-президент рассказал супруге о второй жене, Сара «проявила благородство», отмечает телеканал «360».
По данным портала Respublika, на момент рождения сына Назарбаеву было 65 лет, Исибаевой — 25 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Алма-Ате 13 человек погибли при пожаре в хостеле
- СМИ: В Госдуме могут лишить мандатов еще двух депутатов за прогулы
- Назарбаев впервые признал, что у него есть вторая жена и два сына
- «Бог им судья»: Продюсер Киселев осудил артистов за коммерциализацию патриотизма
- Экономист Гиринский: Метод учета дохода пенсионеров улучшат с 1 декабря
- В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
- Захарова считает «глупостью русофобов» запрет Болгарии на ее пролет над страной
- Российских бойцов наградили за уничтожение Leopard 1A
- ХАМАС готово обменять военных Израиля на палестинских заключенных
- СМИ: британский министр призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Киев два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru