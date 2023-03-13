Очередь на границе Белоруссии и ЕС выросла в три раза за выходные

За выходные очередь из легковых автомобилей на въезде в ЕС у границ Белоруссии выросло в три раза, а пробка из грузовых авто увеличилась в полтора раза. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

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Уточняется, что по состоянию на утро 13 марта, в очереди на выезде из Белоруссии находилось 270 легковых и 580 грузовых авто.

Ранее сообщалось, что глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак заявил об усилении границы с Россией и Белоруссией.

По его словам, укрепления начали возводить на границе с Калининградской областью. Укрепление фортификационных сооружений - часть оборонительной стратегии Польши.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияПробки
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