Обыски прошли у автодилеров ФРГ из-за подозрений в поставках машин в Россию

Немецкие таможенники провели обыски в офисах ряда автодилеров из-за подозрений в поставках в Россию в обход санкций десятков люксовых автомобилей. Об этом сообщила прокуратура Кайзерслаутерна.

Китайский автобренд Zeekr запретил продавать автомобили в Россию

Согласно данным, обыски прошли 26 июня в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Гермерсхайм. Отмечается, что следователи посетили более семи офисов и частных владений.

Прокуратура сообщила, что автодилеры в обход эмбарго «в значительных объемах» вывозили преимущественно дорогие автомобили из ФРГ и поставляли их в Россию. Известно о примерно 190 случаях таких поставок, подчеркнуло ведомство.

Утверждается, что поставщики сообщали таможенникам, что автомобили будут доставлены в Киргизию, Казахстан, Белоруссию или Турцию, однако в итоге они оказывались в России.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил в разговоре с НСН, что россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на российском рынке все больше и больше, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры