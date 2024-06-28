Обыски прошли у автодилеров ФРГ из-за подозрений в поставках машин в Россию
Немецкие таможенники провели обыски в офисах ряда автодилеров из-за подозрений в поставках в Россию в обход санкций десятков люксовых автомобилей. Об этом сообщила прокуратура Кайзерслаутерна.
Согласно данным, обыски прошли 26 июня в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Гермерсхайм. Отмечается, что следователи посетили более семи офисов и частных владений.
Прокуратура сообщила, что автодилеры в обход эмбарго «в значительных объемах» вывозили преимущественно дорогие автомобили из ФРГ и поставляли их в Россию. Известно о примерно 190 случаях таких поставок, подчеркнуло ведомство.
Утверждается, что поставщики сообщали таможенникам, что автомобили будут доставлены в Киргизию, Казахстан, Белоруссию или Турцию, однако в итоге они оказывались в России.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил в разговоре с НСН, что россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на российском рынке все больше и больше, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителям Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей
- Невролог рассказал, что лень приводит к развитию деменции и диабета
- Более 30 новых звезд появятся на «Аллее славы» в Голливуде в 2025 году
- Грузия и Молдавия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от активов РФ
- Мужа Блиновской объявили розыск из-за неявки к следователю
- В России представили сервис «Платформа» в качестве нового аналога YouTube
- Судебные приставы передали Минобороны РФ 190 тысяч единиц изъятого имущества
- В России разработают ГОСТ на шаурму
- ФССП: За полтора года в доход государства изъяли 3 тысячи квартир и домов чиновников
- Латвийский боец ММА Глухов получил паспорт РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru