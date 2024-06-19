Китайский автобренд Zeekr запретил продавать автомобили в Россию
Китайский производитель автомобилей Zeekr намерен прекратить поставки своих электромобилей в Россию, сообщает портал «Автовзгляд» со ссылкой на основателя аукциона новых автомобилей Сергея Пиголкина.
По его словам, такое решение может быть связано с желанием увеличить спрос на машины бренда.
Компания Zeekr производит электромобили премиум-сегмента с октября 2021 года. В 2023 году производитель вышел на российский рынок, представив кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия потребовала от Китая сократить экспорт электромобилей в Европу, передает «Радиоточка НСН».
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