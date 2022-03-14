Обстрел ВСУ в ЛНР: ранена девочка

Девочка 2008 года рождения была ранена в результате обстрела ВСУ населенного пункта Новокраснянка в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Также в результате обстрела поврежден жилой дом.

Ранее стало известно об обстреле населенного пункта Новокраснянка в ЛНР из ракетной системы «Град».

Напомним, подразделения чеченских силовиков находятся «в непосредственной близости» от украинского Киева.

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ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВСУ
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