Обострение на границе с Азербайджаном: Армения попросит помощь у России
Власти Армении обратились к России, ОДКБ и ООН за помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Таковы итоги заседания Совбеза под председательством премьера Никола Пашиняна. Речь идет об обострении ситуации на границе с Азербайджаном.
В Баку заявили, что военные Армении обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, в результате произошло боестолкновение.
Ранее стало известно об убитых армянских военных при столкновении с Азербайджаном.
На фоне конфликта премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru