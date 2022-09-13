Обострение на границе с Азербайджаном: Армения попросит помощь у России

Власти Армении обратились к России, ОДКБ и ООН за помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В Армении под председательством Пашиняна состоялось заседание Совбеза

Таковы итоги заседания Совбеза под председательством премьера Никола Пашиняна. Речь идет об обострении ситуации на границе с Азербайджаном.

В Баку заявили, что военные Армении обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, в результате произошло боестолкновение.

Ранее стало известно об убитых армянских военных при столкновении с Азербайджаном.

На фоне конфликта премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНикол Пашинян
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