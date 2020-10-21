Власти Грузии назвали терактом захват заложников в Зугдиди

Захват заложников в грузинском Зугдиди в правящей в стране партии «Грузинская мечта» назвали терактом.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал терактом захват заложников в банке Грузии в Зугдиди, передает РИА Новости.

Вооружённый человек ворвался в отделение «Банка Грузии» на улице Гамсахурдия в центре города Зугдиди. Он удерживает в заложниках сотрудников финансового учреждения и посетителей. Одна из работниц банка, которой удалось покинуть здание, рассказала, что в отделении с утра находились не менее 50 её коллег. К банку стянуты силы полиции, которые оцепили место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Захватчик требует 500 тысяч долларов. Часть заложников смогла сбежать, некоторых освободил сам преступник, включая беременную и пожилых людей.

