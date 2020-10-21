Власти Грузии назвали терактом захват заложников в Зугдиди
Захват заложников в грузинском Зугдиди в правящей в стране партии «Грузинская мечта» назвали терактом.
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал терактом захват заложников в банке Грузии в Зугдиди, передает РИА Новости.
Вооружённый человек ворвался в отделение «Банка Грузии» на улице Гамсахурдия в центре города Зугдиди. Он удерживает в заложниках сотрудников финансового учреждения и посетителей. Одна из работниц банка, которой удалось покинуть здание, рассказала, что в отделении с утра находились не менее 50 её коллег. К банку стянуты силы полиции, которые оцепили место происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Захватчик требует 500 тысяч долларов. Часть заложников смогла сбежать, некоторых освободил сам преступник, включая беременную и пожилых людей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- «Спартак» пробился в 1/8 Кубка России, несмотря на проигрыш «Енисею»
- Участник тестов оксфордской вакцины от коронавируса умер в Бразилии
- Алиев: Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе
- Власти Грузии назвали терактом захват заложников в Зугдиди
- Украина не собирается покупать российскую вакцину от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru