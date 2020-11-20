Грузинская полиция задержала захватчика офиса микрозаймов и освободила всех заложников

Полиция освободила всех заложников, захваченных в результате нападения на офис микрозаймов в Тбилиси, захватчик сдался правоохранителям, передаёт Sputnik Грузия.

МВД подтвердило информацию об успешной спецоперации. По словам главы Департамента патрульной полиции Тбилиси Важи Сирадзе, в результате оперативных мероприятий и нескольких часов переговоров все заложники были освобождены, а злоумышленник задержан.

В пятницу днём вооружённый человек ворвался в офис микрофинансовой организации на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси и захватил в заложники девять человек. Позже захватчик выступил с видеообращением, в котором выдвинул свои требования к властям: в частности, сократить проценты для банковских займов и снизить цены на медикаменты.

