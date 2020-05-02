Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Обнаружено, что коронавирус имеет способность поражать клетки кишечника и размножаться в них, это говорит о том, что инфекция может распространяться не только воздушно-капельным путем. Вывод сделали голландские специалисты из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета. Они смоделировали воздействие коронавируса на клеточную культуру кишечника человека и реакцию организма.

В связи с этим исследователи констатируют, что примерно у трети больных коронавирусом отмечаются тошнота и понос. Известно также, что COVID-19 может быть обнаружен в стуле человека уже после исчезновения таких внешних проявлений болезни, как кашель, чихание и одышка. Учёные делают вывод, что вирус может распространяться «фекально-оральным» способом.

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Как поясняют специалисты, несмотря на то, что органы дыхания и желудочно-кишечного тракта кажутся разными, у них есть общие схожие характеристики - например, наличие клеточного рецептора ACE2, через который коронавирус может проникать в клетки.

Ученые проводили эксперименты на искусственно выращенных органоидах – мини-структурах, которые напоминают кишечник человека. При добавлении к ним COVID-19, они быстро заражались. Выводы исследования соответствуют результатам других недавних работ, которые выявили желудочно-кишечные симптомы у значительной части заражённых, а также наличие вируса в стуле у пациентов без респираторных симптомов.

Исследователи считают, что мазки кала могут стать одним из наиболее точных тестов на наличие коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
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