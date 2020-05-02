Обнаружен новый способ передачи коронавируса
Обнаружено, что коронавирус имеет способность поражать клетки кишечника и размножаться в них, это говорит о том, что инфекция может распространяться не только воздушно-капельным путем. Вывод сделали голландские специалисты из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета. Они смоделировали воздействие коронавируса на клеточную культуру кишечника человека и реакцию организма.
В связи с этим исследователи констатируют, что примерно у трети больных коронавирусом отмечаются тошнота и понос. Известно также, что COVID-19 может быть обнаружен в стуле человека уже после исчезновения таких внешних проявлений болезни, как кашель, чихание и одышка. Учёные делают вывод, что вирус может распространяться «фекально-оральным» способом.
Как поясняют специалисты, несмотря на то, что органы дыхания и желудочно-кишечного тракта кажутся разными, у них есть общие схожие характеристики - например, наличие клеточного рецептора ACE2, через который коронавирус может проникать в клетки.
Ученые проводили эксперименты на искусственно выращенных органоидах – мини-структурах, которые напоминают кишечник человека. При добавлении к ним COVID-19, они быстро заражались. Выводы исследования соответствуют результатам других недавних работ, которые выявили желудочно-кишечные симптомы у значительной части заражённых, а также наличие вируса в стуле у пациентов без респираторных симптомов.
Исследователи считают, что мазки кала могут стать одним из наиболее точных тестов на наличие коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
124 тыс.+9 623 / сут.
Умерли
1 222+53 / сут.
Выздоровели
15 013+1 793 / сут.
- Министр курортов: В Крыму идет жесткая подготовка к туристическому сезону
- Медики объяснили очереди машин скорой помощи в Москве
- Рост числа заражённых COVID-19 в Москве объяснили очередями
- Собянин готов ужесточить ограничения в Москве из-за коронавируса
- Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 главы Минстроя Якушева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru