Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Обнаружено, что коронавирус имеет способность поражать клетки кишечника и размножаться в них, это говорит о том, что инфекция может распространяться не только воздушно-капельным путем. Вывод сделали голландские специалисты из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета. Они смоделировали воздействие коронавируса на клеточную культуру кишечника человека и реакцию организма.

В связи с этим исследователи констатируют, что примерно у трети больных коронавирусом отмечаются тошнота и понос. Известно также, что COVID-19 может быть обнаружен в стуле человека уже после исчезновения таких внешних проявлений болезни, как кашель, чихание и одышка. Учёные делают вывод, что вирус может распространяться «фекально-оральным» способом.