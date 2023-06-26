Друг погибшего в «Титане» миллиардера отговаривал его от погружения к «Титанику»

Американский бизнесмен и исследователь подводного мира Виктор Весково отговаривал своего друга миллиардера Хэмиша Хардинга погружаться на батискафе «Титан» к «Титанику», но тот отказался, сообщил он The Sunday Times.

Американский бизнесмен признался, что отказался от экскурсии на батискафе «Титан»

Кроме того, Хардинг просил Весково спустить его к затонувшему кораблю на своей подводной лодке, но исследователь отказал. «Я поговорил с Хэмишем об этом и сказал ему, что он не должен садиться в этот чертов подводный аппарат», – сказал Весково.

Ранее британский военный назвал возможные причины взрыва на «Титане», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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