Друг погибшего в «Титане» миллиардера отговаривал его от погружения к «Титанику»
Американский бизнесмен и исследователь подводного мира Виктор Весково отговаривал своего друга миллиардера Хэмиша Хардинга погружаться на батискафе «Титан» к «Титанику», но тот отказался, сообщил он The Sunday Times.
Кроме того, Хардинг просил Весково спустить его к затонувшему кораблю на своей подводной лодке, но исследователь отказал. «Я поговорил с Хэмишем об этом и сказал ему, что он не должен садиться в этот чертов подводный аппарат», – сказал Весково.
Ранее британский военный назвал возможные причины взрыва на «Титане», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Друг погибшего в «Титане» миллиардера отговаривал его от погружения к «Титанику»
- Британцы призвали провести референдум об отмене антироссийских санкций
- Макгрегор прокомментировал обвинения в изнасиловании
- В Белоруссии заявили, что знаю, кто планирует захват власти в стране
- Министр обороны Украины обсудил с коллегой из США контрнаступление ВСУ
- В Королеве в результате пожара в квартире погибли два человека
- Картаполов сообщил о работе над законом о деятельности ЧВК
- Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА
- Макрон: мятеж ЧВК «Вагнер» оправдывает поддержку Украины Западом
- В Балашихе ликвидировали пожар в гаражном комплексе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru