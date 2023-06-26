Друг погибшего в «Титане» миллиардера отговаривал его от погружения к «Титанику»

Кроме того, Хардинг просил Весково спустить его к затонувшему кораблю на своей подводной лодке, но исследователь отказал. «Я поговорил с Хэмишем об этом и сказал ему, что он не должен садиться в этот чертов подводный аппарат», – сказал Весково.

Ранее британский военный назвал возможные причины взрыва на «Титане», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

