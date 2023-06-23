Британский военный назвал возможные причины взрыва на «Титане»

Вероятной причиной взрыва он назвал проблемы с герметизацией судна. Люк с болтами мог сломаться, что привело к разрушению корпуса подлодки.

«Вторая: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками, и в результате не выдержал водяного давления», - отметил Рэмси.

Как сообщает «Радиоточка НСН», спасатели 22 июня обнаружили в Атлантическом океане две части пропавшего батискафа. Все члены экипажа погибли.

