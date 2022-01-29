Объем газа в подземных хранилищах Европы упал ниже 40%

Подземные хранилища в Европе заполнены менее, чем на 40%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE) на 27 января.

«Газпром» заявил, что в европейских хранилищах осталось менее четверти закачанного летом газа

Европейские ПХГ заполнены на 39,65%, сообщает ТАСС. Уточняется, что в хранилищах находится около 42,8 млрд куб. м газа. Это на 15,9 млрд куб. м меньше показателей 2021 года.

Отмечается, что больше всего от дефицита газа страдают Австрия (23,26%), Нидерланды (27,49%) и Болгария (32,92%), сообщает RT.

Ранее вице-премьер Александр Новак в эфире канала «Россия 1» заявил, что Россия обладает ресурсами, чтобы увеличить поставки газа в Европу, но для этого нужны долгосрочные контракты. Это связано с необходимостью длительный обеспечить инвестцикл газодобычи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиЕвропаГаз
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