«Газпром» заявил, что в европейских хранилищах осталось менее четверти закачанного летом газа

В европейских подземных хранилищах газа на данный момент осталось менее четверти закачанного летом газа, сообщили в компании «Газпром», передает ТАСС.

Сообщается, что общий уровень заполненности европейских ПХГ опустился до 40,9%, в Германии и Франции – до 39%.

Отмечается, что украинских хранилищ достигла 11,8 миллиарда кубометров, что является минимальным уровнем.

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Ранее стало известно, что компания-оператор Nord Stream 2 AG учредила дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для управления газопроводом «Северный поток - 2» на территории ФРГ.

Отмечается, что новое предприятие будет владельцем и оператором 54-километрового участка «Северный поток - 2» на территории Германии. Это было сделано в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, которое не позволяет компании-поставщику топлива быть также оператором.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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