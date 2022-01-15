Новак: У России есть ресурсы для увеличения поставок газа в Европу

«Мы можем поставлять (больше газа — прим. НСН), у нас огромные ресурсы, но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», —цитирует Новака РИА Новости.

Таким образом вице-премьер ответил главе Международного энергетического агентства Фатиху Биролю, который считает, что Россия усугубляет тяжелую ситуацию на европейском энергетическом рынке, отмечает RT.

Ранее стало известно, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже отметки в 50%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

