Новак: У России есть ресурсы для увеличения поставок газа в Европу
Россия обладает ресурсами, чтобы увеличить поставки газа в Европу, но для этого нужны долгосрочные контракты. Это связано с необходимостью длительный обеспечить инвестцикл газодобычи, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире канала «Россия 1».
«Мы можем поставлять (больше газа — прим. НСН), у нас огромные ресурсы, но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», —цитирует Новака РИА Новости.
Таким образом вице-премьер ответил главе Международного энергетического агентства Фатиху Биролю, который считает, что Россия усугубляет тяжелую ситуацию на европейском энергетическом рынке, отмечает RT.
Ранее стало известно, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже отметки в 50%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.
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