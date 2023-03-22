NYT: Трампу не выдвинут обвинения 22 марта

Ожидалось, что суд может выдвинуть экс-главе Белого дома обвинения уже 22 марта. Однако сегодня решение принято не будет, отмечает издание.

Конкретные сроки предъявления обвинений Трампу остаются неясными, пишет NYT.

Слушания по делу бывшего президента в суде на Манхэттене ранее не состоялись из-за угрозы взрыва.

Трамп полагает, что новые показания уберегут его от предъявления обвинений по делу о финансовых махинациях, передает НСН.

