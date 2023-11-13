NYT: старшая сестра Трампа умерла в возрасте 86 лет
Старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри умерла на 87-м году жизни, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Трамп-Бэрри долгое время работала федеральным судьей. По информации издания, сестра политика умерла рано утром в понедельник в своем доме в Нью-Йорке.
Информации о причинах смерти нет.
Газета напомнила, что младший брат политика Роберт умер в 2020 году. Двумя годами позже ушла из жизни первая жена бывшего главы Белого дома.
Ранее супруга Трампа Меланья поддержала его планы выдвинуться кандидатом на президентские выборы в ноябре 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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