NYT: старшая сестра Трампа умерла в возрасте 86 лет

Трамп-Бэрри долгое время работала федеральным судьей. По информации издания, сестра политика умерла рано утром в понедельник в своем доме в Нью-Йорке.

Информации о причинах смерти нет.

Газета напомнила, что младший брат политика Роберт умер в 2020 году. Двумя годами позже ушла из жизни первая жена бывшего главы Белого дома.

Ранее супруга Трампа Меланья поддержала его планы выдвинуться кандидатом на президентские выборы в ноябре 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

