Трамп: ФБР перерыло личные вещи жены и сына

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР рылись в личных вещах его супруги и несовершеннолетнего сына.

Трамп: ФБР вернуло изъятые при обыске паспорта

На митинге своих сторонников в штате Пенсильвания политик назвал их «злобными монстрами». «Они пытаются заставить замолчать меня и, что важнее, вас, они стараются заткнуть вам рот, но мы не будем молчать», — сказал бывший президент.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами, изъятыми ФСБ при обыске у экс-лидера страны Дональда Трампа. Глава государства считает, что в определенных условиях работа с секретными документами вне офисов допустима.

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ТЕГИ:СШАФБРДональд Трамп
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