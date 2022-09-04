Трамп: ФБР перерыло личные вещи жены и сына

На митинге своих сторонников в штате Пенсильвания политик назвал их «злобными монстрами». «Они пытаются заставить замолчать меня и, что важнее, вас, они стараются заткнуть вам рот, но мы не будем молчать», — сказал бывший президент.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами, изъятыми ФСБ при обыске у экс-лидера страны Дональда Трампа. Глава государства считает, что в определенных условиях работа с секретными документами вне офисов допустима.

