JP: Армия Израиля вошла в сектор Газа для рейда против ХАМАС
Подразделения сухопутных войск израильской армии в ночь на пятницу вошли в сектор Газа для проведения рейда против палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет The Jerusalem Post.
По данным газеты, в рейде участвуют пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии Армии обороны Израиля. Военные находятся на территории Газы несколько часов и действуют против ХАМАС и «террористических целей».
Ожидается, что по окончании рейда подразделения ЦАХАЛ вернутся на территорию Израиля.
Ранее стало известно, что израильская сторона восстанавливает на границе с Газой взорванные ХАМАС заграждения. Они были повреждены на 29 участках, пишет «Свободная пресса».
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