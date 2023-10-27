JP: Армия Израиля вошла в сектор Газа для рейда против ХАМАС

По данным газеты, в рейде участвуют пехотные подразделения, бронетехника и инженерные части 36-й дивизии Армии обороны Израиля. Военные находятся на территории Газы несколько часов и действуют против ХАМАС и «террористических целей».

Ожидается, что по окончании рейда подразделения ЦАХАЛ вернутся на территорию Израиля.

Ранее стало известно, что израильская сторона восстанавливает на границе с Газой взорванные ХАМАС заграждения. Они были повреждены на 29 участках, пишет «Свободная пресса».

