Нулевой километр украинских железных дорог перенесли из Москвы в Киев

«Украинские железные дроги» перенесли нулевой километр из Москвы в Киев, говорится на сайте компании.

Зеленский заявил, что Украина вернёт контроль над утраченными территориями

Глава компании Александр Камышин отметил, что около ста лет расчет нулевого километра производился от Москвы. Теперь нулевой километр железных дорог Украины находится в Киеве, на Центральном вокзале столицы.

Также на Центральном вокзале Киева была установлена нулевая отметка станции «Киев-Пассажирский». В ближайшие три года планируется все километровые знаки на украинской железной дороге заменить на светоотражающие, добавил Камышин.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу. СМИ отмечают, что это не первая петиция с такими требованиями. Предыдущая была подана 21 декабря 2022 года, однако не набрала нужного количества подписей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияУкраинаЖелезная Дорога
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры