Нулевой километр украинских железных дорог перенесли из Москвы в Киев

Глава компании Александр Камышин отметил, что около ста лет расчет нулевого километра производился от Москвы. Теперь нулевой километр железных дорог Украины находится в Киеве, на Центральном вокзале столицы.

Также на Центральном вокзале Киева была установлена нулевая отметка станции «Киев-Пассажирский». В ближайшие три года планируется все километровые знаки на украинской железной дороге заменить на светоотражающие, добавил Камышин.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу. СМИ отмечают, что это не первая петиция с такими требованиями. Предыдущая была подана 21 декабря 2022 года, однако не набрала нужного количества подписей.

