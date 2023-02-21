Нулевой километр украинских железных дорог перенесли из Москвы в Киев
«Украинские железные дроги» перенесли нулевой километр из Москвы в Киев, говорится на сайте компании.
Глава компании Александр Камышин отметил, что около ста лет расчет нулевого километра производился от Москвы. Теперь нулевой километр железных дорог Украины находится в Киеве, на Центральном вокзале столицы.
Также на Центральном вокзале Киева была установлена нулевая отметка станции «Киев-Пассажирский». В ближайшие три года планируется все километровые знаки на украинской железной дороге заменить на светоотражающие, добавил Камышин.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу. СМИ отмечают, что это не первая петиция с такими требованиями. Предыдущая была подана 21 декабря 2022 года, однако не набрала нужного количества подписей.
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