Нуланд заявила о готовности США добиться возвращения потерянных Украиной территорий

США намерены вернуть присоединенные к России регионы под контроль Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, ее выступление доступно на портале комитета по иностранным делам Сената США.

Нуланд назвала условия США по смягчению санкций против России

Также Нуланд отметила, что Вашингтон собирается убедиться в том, что у Киева имеется достаточно возможностей для попытки вытеснить российские войска с означенных территорий, а в случае успеха не позволить Вооруженным силам России перегруппироваться для повторного наступления.

Ранее Нуланд заявила, что в Госдепартаменте США готовы поддержать смягчение антироссийских санкций после вывода российских войск с территории Украины и готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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