Нуланд заявила о готовности США добиться возвращения потерянных Украиной территорий

Также Нуланд отметила, что Вашингтон собирается убедиться в том, что у Киева имеется достаточно возможностей для попытки вытеснить российские войска с означенных территорий, а в случае успеха не позволить Вооруженным силам России перегруппироваться для повторного наступления.

Ранее Нуланд заявила, что в Госдепартаменте США готовы поддержать смягчение антироссийских санкций после вывода российских войск с территории Украины и готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

