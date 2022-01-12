Нуланд: Ведется работа с ФРГ и ЕС над задержкой запуска «Северного потока - 2»

Вашингтон в настоящий момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск российского проекта «Северный поток – 2», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Большинство жителей ФРГ поддержали «Северный поток-2»

По ее словам, идея о дополнительных ограничениях против трубопровода, которая сейчас рассматривается в конгрессе, не имеет смысла, поскольку никак не может повлиять на его запуск. По словам дипломата, целью администрации является затормозить процесс запуска газопровода.

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — отметила Нуланд.

Возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток-2» не нанесет ущерба экономике России, считает американский эксперт Крис Миллер. «Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — подчеркнул эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ГерманияЕвросоюзСеверный Поток-2
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