СМИ: Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд посетила Киев, чтобы предотвратить государственный переворот на Украине. Об этом сообщает издание Asia Times.

Депутат Верховной рады заявил, что Залужный согласился стать послом в Британии

По данным СМИ, в США опасались, что главком ВСУ Валерий Залужный мог использовать армию против президента Украины Владимира Зеленского.

Уточняется, что Нуланд, пребывая в Киеве, рассчитывала на разговор с Залужным. Она должна была успокоить его на фоне новостей о возможной отставке главкома.

Ранее, 31 января, заместитель государственного секретаря США пребыла в Киев. В рамках поездки были запланированы встречи с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданскими лицами, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:КиевГосдеп США

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