СМИ: Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине

По данным СМИ, в США опасались, что главком ВСУ Валерий Залужный мог использовать армию против президента Украины Владимира Зеленского.

Уточняется, что Нуланд, пребывая в Киеве, рассчитывала на разговор с Залужным. Она должна была успокоить его на фоне новостей о возможной отставке главкома.

Ранее, 31 января, заместитель государственного секретаря США пребыла в Киев. В рамках поездки были запланированы встречи с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданскими лицами, напоминает «Радиоточка НСН».

