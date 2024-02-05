СМИ: Нуланд приезжала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд посетила Киев, чтобы предотвратить государственный переворот на Украине. Об этом сообщает издание Asia Times.
По данным СМИ, в США опасались, что главком ВСУ Валерий Залужный мог использовать армию против президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что Нуланд, пребывая в Киеве, рассчитывала на разговор с Залужным. Она должна была успокоить его на фоне новостей о возможной отставке главкома.
Ранее, 31 января, заместитель государственного секретаря США пребыла в Киев. В рамках поездки были запланированы встречи с высшим руководством Украины, ветеранами и гражданскими лицами, напоминает «Радиоточка НСН».
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