Нуланд анонсировала переговоры Блинкена и Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеном, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд.
По ее словам, встреча может состояться в ближайшие дни. Как заявила Нуланд, власти США видят, что Россия заинтересована в диалоге с Вашингтоном. Такой вывод был сделан по реакции Москвы на ответы США по гарантиям безопасности в Европе.
«И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», – заявила политик.
Напомним, американская сторона передала долгожданный ответ на требования России по гарантиям безопасности. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа — один, содержащий ответ США, другой — ответ НАТО.
Начав пресс-конференцию с 40-минутной задержкой, госсекретарь Энтони Блинкен поспешил сообщить, что переданный ответ предлагает серьезный дипломатический путь решения спорных моментов. Отмечается, что США открыты для диалога и дипломатии, если РФ выберет этот путь. Но при этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон публиковать документ не будет: все должно происходить в рамках закрытых переговоров.
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