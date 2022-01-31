Нуланд анонсировала переговоры Блинкена и Лаврова

По ее словам, встреча может состояться в ближайшие дни. Как заявила Нуланд, власти США видят, что Россия заинтересована в диалоге с Вашингтоном. Такой вывод был сделан по реакции Москвы на ответы США по гарантиям безопасности в Европе.

«И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям», – заявила политик.

Напомним, американская сторона передала долгожданный ответ на требования России по гарантиям безопасности. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа — один, содержащий ответ США, другой — ответ НАТО.

Начав пресс-конференцию с 40-минутной задержкой, госсекретарь Энтони Блинкен поспешил сообщить, что переданный ответ предлагает серьезный дипломатический путь решения спорных моментов. Отмечается, что США открыты для диалога и дипломатии, если РФ выберет этот путь. Но при этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон публиковать документ не будет: все должно происходить в рамках закрытых переговоров.

