Новым президентом ОАЭ избрали наследного принца
14 мая 202213:21
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает агентство WAM.
Новый президент избран единогласно в соответствии со статьей 51 Конституции страны, сообщает Министерство управления делами президента ОАЭ. Об этом пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось о смерти главы ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, который ушел из жизни на 74-м году жизни после продолжительной болезни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru