Новым президентом ОАЭ избрали наследного принца

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает агентство WAM.

Новый президент ОАЭ будет избран в течение 30 дней

Новый президент избран единогласно в соответствии со статьей 51 Конституции страны, сообщает Министерство управления делами президента ОАЭ. Об этом пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось о смерти главы ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, который ушел из жизни на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

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ФОТО: РИА Новости
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