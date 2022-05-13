Новый президент ОАЭ будет избран в течение 30 дней

В сообщении говорится, что он будет руководить страной до тех пор, пока федеральный совет не изберет нового президента, это должно произойти в течение 30 дней.

Глава государства Халифа бен Заид Аль Нахайян умер 13 мая на 74 году жизни после продолжительной болезни. В 2014 году он перенёс тяжёлый инсульт, после чего ему была сделана операция.

