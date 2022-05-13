Новый президент ОАЭ будет избран в течение 30 дней
Обязанности президента Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), в соответствии с конституцией страны, будет исполнять вице-президент и глава правительства, министр обороны, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщает телеканал Al Arabiya.
В сообщении говорится, что он будет руководить страной до тех пор, пока федеральный совет не изберет нового президента, это должно произойти в течение 30 дней.
Глава государства Халифа бен Заид Аль Нахайян умер 13 мая на 74 году жизни после продолжительной болезни. В 2014 году он перенёс тяжёлый инсульт, после чего ему была сделана операция.
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