Новый вариант COVID-19 со множеством мутаций обнаружили в Великобритании

Директора Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу считает, что данный вариант COVID-19 не будет таким же смертоносным, как, например, «дельта» или «омикрон».

«Даже при наихудшем сценарии... мы не ожидаем увидеть такие же показатели тяжелой формы заболевания и смертности, какие были ранее», - отметил он.

Заместитель руководителя UKHSA Мира Чанд заявила, что ведомство предоставит дополнительную информацию по теме BA.2.86 по мере развития ситуации.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».