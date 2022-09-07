Производители мяса предложили ограничить содержание домашних птиц
Российский птицеводческий союз («Росптицесоюз») предложил внести поправки в закон, который разрешает разводить птицу на садовых и огородных участках для личных нужд. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В июле в России был принят закон, позволяющий разводить куриц, уток, гусей и индеек не только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство. При этом владельцы участков должны соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы, а мясо и яйца использовать только для своих нужд. Мера призвана способствовать сдерживанию роста цен на эти продукты.
Как отмечает «Коммерсантъ», производители мяса выразили опасения, что новые нормы могут привести к распространению птичьего гриппа, попаданию вируса на предприятия, что, в свою очередь, повлияет на сокращение производства.
Глава «Росптицесоюза» Галина Бобылева подтвердила, что объединение планирует инициировать разработку поправок в законопроект. При этом эксперт не уточнила, в чем заключаются изменения, пишет Газета.ру.
Эксперты отмечают, что крупные производители мяса инвестируют большие суммы в биобезопасность, однако обеспечить ее невозможно, если в частных хозяйствах птица будет болеть без контроля регуляторов. По словам специалистов, большинство вспышек птичьего гриппа происходили именно в личных хозяйствах.
Согласно данным Россельхознадзора, в прошлом году на птицефабриках было зарегистрировано семь случаев птичьего гриппа, в личных хозяйствах — 46 вспышек.
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