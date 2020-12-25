Новый штамм коронавируса обнаружен в Нигерии

В Нигерии заявили о новом штамме коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По предварительным данным, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Новый вариант COVID-19 был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун.

В ЮАР обнаружили необычную способность нового штамма коронавируса

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что вакцина компании будет эффективной против британского штамма COVID-19, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас проводятся эксперименты, и примерно через две недели будет достаточно данных. Директор считает, что покончить с коронавирусом - это вопрос времени. Глава компании отметил, что до возвращения к нормальной жизни всем необходимо носить маски.

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ФОТО: pixabay.com
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