Новый штамм коронавируса обнаружен в Нигерии

В Нигерии заявили о новом штамме коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По предварительным данным, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Новый вариант COVID-19 был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун.