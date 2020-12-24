В ЮАР обнаружили необычную способность нового штамма коронавируса

Так, по словам гендиректора Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленды Грей, эта способность новой мутации вируса повышает его агрессивность. Она пояснила, что, попадая в организм, инфекция считывает ответ иммунной системы и быстро адаптируется.

Грей также предположила, что эта мутация COVID-19 может создать целую группу агрессивных штаммов коронавируса, поскольку он претерпевает изменения, перемещаясь от человека к человеку.

О том, что в ЮАР обнаружили новый штамм вируса стало известно на прошлой неделе. В минздраве страны сообщили о более быстром распространении нового типа коронавирусной инфекции