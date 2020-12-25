Pfizer: вакцина эффективна против нового штамма коронавируса

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что вакцина компании будет эффективной против британского штамма COVID-19, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас проводятся эксперименты, и примерно через две недели будет достаточно данных. Директор считает, что покончить с коронавирусом - это вопрос времени. Глава компании отметил, что до возвращения к нормальной жизни всем необходимо носить маски.