Pfizer: вакцина эффективна против нового штамма коронавируса

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что вакцина компании будет эффективной против британского штамма COVID-19, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас проводятся эксперименты, и примерно через две недели будет достаточно данных. Директор считает, что покончить с коронавирусом - это вопрос времени. Глава компании отметил, что до возвращения к нормальной жизни всем необходимо носить маски.

В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer и BioNTech

Как сообщалось, сильная аллергическая реакция наблюдается у медицинского работника в Нью-Йорке после прививки Pfizer против COVID-19.

В настоящее время медик госпитализирован. Это первый случай выявления аллергической реакции на препарат в городе. Департамент здравоохранения Нью-Йорка рекомендовал медработникам наблюдать за реакцией организма пациентов на вакцину сразу после введения препарата в течение 15 минут.

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ФОТО: pxhere.com
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