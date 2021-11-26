Новый штамм коронавируса из ЮАР получил название «Омикрон»

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В России пока нет заболевших новым штаммом COVID-19

В ВОЗ оценили новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

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Ранее в пятницу ВОЗ по итогам экстренного заседания опередила новый штамм как вызывающий беспокойство. По данным организации, он обладает большим числом мутаций.

Новый штамму коронавируса, обнаруженный в ноябре в ЮАР, назван «Омикрон». Соответствующее название ему присвоила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает «Интерфакс».

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