Новый штамм коронавируса из ЮАР получил название «Омикрон»
26 ноября 202121:49
Новый штамму коронавируса, обнаруженный в ноябре в ЮАР, назван «Омикрон». Соответствующее название ему присвоила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает «Интерфакс».
«Омикрон» является 15-й буквой греческого алфавита.
Ранее в пятницу ВОЗ по итогам экстренного заседания опередила новый штамм как вызывающий беспокойство. По данным организации, он обладает большим числом мутаций.
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26 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru