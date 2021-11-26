Новый штамм коронавируса из ЮАР получил название «Омикрон»

Новый штамму коронавируса, обнаруженный в ноябре в ЮАР, назван «Омикрон». Соответствующее название ему присвоила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает «Интерфакс».

Сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года

«Омикрон» является 15-й буквой греческого алфавита.

Ранее в пятницу ВОЗ по итогам экстренного заседания опередила новый штамм как вызывающий беспокойство. По данным организации, он обладает большим числом мутаций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮАРКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры