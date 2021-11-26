Сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года
В России автоматически продлят срок действия сертификата тем, кто переболел коронавирусом, с 6 месяцев до одного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Мурашко отметил, что продление сертификата произойдет только у граждан, перенёсших COVID-19 в течение последних 12 месяцев.
Министр подчеркнул, что только 0,74% уже переболевших людей заражаются вирусом повторно.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата официально переболевших. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru