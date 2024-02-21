Новый пакет санкций ЕС против России одобрят к 24 февраля
21 февраля 202413:27
Новый пакет санкций Евросоюза против России будет официально одобрен к 24 февраля и станет одним из самых больших санкционных пакетов, говорится в сообщении председательства Бельгии в Совете ЕС. Об этом говорится в сообщении представительства в социальной сети Х.
«Этот пакет один из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен к 24 февраля», - говорится в сообщении.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее днем заявил, что 13-й пакет санкций Евросоюза затронет предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Его заявление приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru