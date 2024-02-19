Венгрия не станет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

Венгрия заблокировала 13-ый пакет санкций Евросоюза против России на встрече послов стран, сообщило на прошлой неделе издание The Financial Times со ссылкой на чиновников. Венгрия стала единственной страной, которая проголосовала против введения ограничений. По данным СМИ, посол Будапешта в ЕС запросил дополнительное время для анализа содержания предложений.

Ожидается, что 13-й пакет санкций введут в действие к 24 февраля, второй годовщине военной операции на Украине. По данным СМИ, ограничения могут затронуть 200 граждан и юрлиц из РФ, включая несколько десятков российских и белорусских офицеров, передает «Радиоточка НСН».

