Новый очаг COVID-19 зафиксирован в КНР

За последнюю неделю в КНР отмечается рост числа новых выявленных случаев заражения COVID-19. Несколько провинций были закрыты на карантин, жителям запретили покидать дома, приостановлена работа общественного транспорта. Смертельных случаев от заражения коронавирусом властями не зафиксировано.

В КНР с начала пандемии зафиксировано более 96 млн заболевших. Скончались свыше 2 млн пациентов, пишет «Газета.ру».

Ранее в китайский город Ухань прибыла группа экспертов ВОЗ для определения источника распространения пандемии коронавируса, сообщает RT.



