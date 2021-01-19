Новый очаг COVID-19 зафиксирован в КНР

В Китае появился новый эпицентр заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил Госкомитет здравоохранения страны.

Новый очаг заражения находится на северо-востоке страны в провинции Цзилинь. За минувшие сутки там было выявлено 43 новых заболевших.

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За последнюю неделю в КНР отмечается рост числа новых выявленных случаев заражения COVID-19. Несколько провинций были закрыты на карантин, жителям запретили покидать дома, приостановлена работа общественного транспорта. Смертельных случаев от заражения коронавирусом властями не зафиксировано.

В КНР с начала пандемии зафиксировано более 96 млн заболевших. Скончались свыше 2 млн пациентов, пишет «Газета.ру».

Ранее в китайский город Ухань прибыла группа экспертов ВОЗ для определения источника распространения пандемии коронавируса, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКитай
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