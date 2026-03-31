Немецкий политолог раскрыл, кто найдет €90 млрд для Украины

Если не удастся одобрить кредит на европейском уровне, то политики Европы найдут другие варианты, заявил НСН Александр Рар.

Великобритания, Прибалтика и Польша не хотят допустить поражения Украины, но деньги есть только у Германии, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила об отсутствии хороших новостей по кредиту для Украины. Глава Евродипломатии пожаловалась на брифинге с главой МИД Украины, что она не может гарантировать, что Киев получит транш в 90 миллиардов евро в ближайшее время. Рар усомнился, что ЕС не найдет деньги для поддержки украинской армии.

«Я думаю, что до выборов в Венгрии 12-го апреля кредит не будет выдан. В Евросоюзе надеются только на то, что действующий премьер-министр Виктор Орбан проиграет выборы. Тогда при новой власти можно будет договориться о кредите. Если этого не произойдет, то ЕС придется собирать коалицию из некоторых стран. Южные государства в этом процессе не участвуют. Германия хочет стать лидером Европы, поэтому она возьмет основной долг на себя, чтобы не дать Украине проиграть. Готовы скандинавы, Польша и Англия, но у них нет денег. Прибалтика все верит, что немцы будут платить и поэтому поддерживает идею с кредитом. А Испания, Италия, Греция — все будут против по материальным соображениям», — отметил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал дату коллапса украинского бюджета.

