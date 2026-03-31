Великобритания, Прибалтика и Польша не хотят допустить поражения Украины, но деньги есть только у Германии, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.



Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила об отсутствии хороших новостей по кредиту для Украины. Глава Евродипломатии пожаловалась на брифинге с главой МИД Украины, что она не может гарантировать, что Киев получит транш в 90 миллиардов евро в ближайшее время. Рар усомнился, что ЕС не найдет деньги для поддержки украинской армии.