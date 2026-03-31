Немецкий политолог раскрыл, кто найдет €90 млрд для Украины
Если не удастся одобрить кредит на европейском уровне, то политики Европы найдут другие варианты, заявил НСН Александр Рар.
Великобритания, Прибалтика и Польша не хотят допустить поражения Украины, но деньги есть только у Германии, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила об отсутствии хороших новостей по кредиту для Украины. Глава Евродипломатии пожаловалась на брифинге с главой МИД Украины, что она не может гарантировать, что Киев получит транш в 90 миллиардов евро в ближайшее время. Рар усомнился, что ЕС не найдет деньги для поддержки украинской армии.
«Я думаю, что до выборов в Венгрии 12-го апреля кредит не будет выдан. В Евросоюзе надеются только на то, что действующий премьер-министр Виктор Орбан проиграет выборы. Тогда при новой власти можно будет договориться о кредите. Если этого не произойдет, то ЕС придется собирать коалицию из некоторых стран. Южные государства в этом процессе не участвуют. Германия хочет стать лидером Европы, поэтому она возьмет основной долг на себя, чтобы не дать Украине проиграть. Готовы скандинавы, Польша и Англия, но у них нет денег. Прибалтика все верит, что немцы будут платить и поэтому поддерживает идею с кредитом. А Испания, Италия, Греция — все будут против по материальным соображениям», — отметил он.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал дату коллапса украинского бюджета.
- Маска, фрукты и «термалка»: Как убрать эффект «офисного лица» на работе
- Эскалация на Ближнем Востоке может усилить позиции демократов в США
- Россиянам посоветовали создать финансовую подушку к лету
- Анкета на английском в дейтинге повышает интерес к пользователю
- В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией
- Нефть не затронет: Что означает для России снятие санкций с трех контейнеровозов
- Марочко оценил заявления Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса
- СМИ: Власти Польши проведут учения на случай начала войны
- Т2 объявил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID с 1 апреля