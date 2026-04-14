ЕК выдвинула Венгрии условия для разблокировки финансирования
Европейский союз поставил перед лидером победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром 27 условий для разморозки субсидий на 35 миллиардов евро, сообщает Financial Times.
Евросоюз требует разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро, снять вето на пакет санкций в отношении России, провести антикоррупционные проверки и отменить ряд решений, принятых при действующем премьер-министре Викторе Орбане, которые, как считает ЕС, нарушают законодательство объединения.
Еврокомиссия настаивает на начале переговоров по урегулированию спора о несоблюдении европейских норм в сфере предоставления убежища.
Мадьяр заявил о готовности к прагматичному сотрудничеству с Россией, одновременно рассчитывая улучшить отношения с Евросоюзом, вернуть замороженные средства и укрепить связи с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Новый лидер Венгрии согласился разблокировать выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
- В России начнут вылов медуз для «пищевых целей»
- Патрушев обвинил страны Балтии в помощи Киеву для ударов по портам России
- Вассерман решил не переизбираться в Госдуму
- СМИ: Путин показал всему миру позицию России в отношении Ирана
- Умер кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек
- Медведев сравнил блокаду Ормузского пролива с антиутопией Оруэлла
- Мадьяр заявил, что не намерен первым звонить Трампу
- СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля